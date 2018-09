Alaia Hampir Berusia 4 bulan, Marissa Nasution: Masih Belum Mirip Mama Sama Sekali

Marissa kerap memanggil putri kecilnya itu dengan sebutan 'baby Allie' atau 'my little bule girl'.

Hal tersebut diungkapkan Marissa lewat unggahannya di Instagram, @marissaIn, Kamis (13/9/2018.

"making memories every day

#AlaiaMoana - my little bule girl

masih belom mirip mama sama sekali," tulis Marissa.

Marissa Ungkap Makna di Balik Nama Putrinya

Beberapa waktu lalu, Marissa sempat mengungkapkan arti nama yang dimiliki putrinya lewat unggahan di Instagram, Senin (10/9/2018).

Lewat captionnya, Marissa menjelaskan arti nama Alaia Moana.

'Alaia' berasal dari bahasa Arab yang berarti sukacita.

Sementara 'Moana' berasal dari Bahasa Maori, Hawai, yang berarti samudera.

Secara keseluruhan Alaia Moana memiliki arti samudera sukacita.

Artis 32 tahun itu juga mengungkapkan bahwa menjadi ibu adalah pengalaman yang luar biasa baginya.

"Alaia Moana || my ocean of joy

Alaia • origin: basque, arabic - meaning: joyful

Moana • origin: maorÄ«, hawaiian - meaning: ocean, open water .

my bule little baby girl, you give my life meaning.

Motherhood is the most wonderful journey, a little bit more on our blog @lamamatropicana," tulis Marissa. (*)



Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Putrinya Hampir Berusia 4 bulan, Marissa Nasution: Masih Belum Mirip Mama Sama Sekali.