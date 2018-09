Yulizar Respons Begini soal Dukungan PPP ke Jokowi - Ma'ruf hingga Eramas

Laporan Wartawan Tribun-Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara, Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan keputusan Partai Persatuan Pembangunan mendukung Jokowi - Ma'ruf Amin sudah ditetapkan secara nasional oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ia mengaku masih menunggu arahan dari DPP terkait dukungan ke pasangan Jokowi Ma'ruf di skala Provinsi.

"Saya masih belum berani berbicara banyak, karena belum ada arahan dari DPP. Apakah nanti all out, setengah all out atau seperempat all out," ujarnya sambil berseloroh, Jumat (14/9/2018).

Menurut Yulizar, ke depan pihak DPP, akan mengadakan pertemuan skala nasional baik Mukernas atau Rapimnas membicarakan agenda tersebut.

"Tim kampanye sudah terbentuk secara nasional, namun di internal partai belum dibicarakan secara detail. Saya tidak berani melangkahi DPP, karena ini masalah yang sangat penting," katanya.

Terkait pencalonam Ma'ruf, Ketua Ikatan Alumni Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) enggan berkomentar banyak.

"Nantilah itu adinda, saya belum bisa berkomentar. Tunggu waktunya," katanya sambil tersenyum.

Ketika ditanyakan mengenai posisi PPP terkait Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih, Yulizar menjawab lugas.

"Permainan memang sudah selesai. Bila kita lihat ke belakang, harus diingat. PPP pada saat itu terbagi dua, DPP mendukung Djarot-Sihar, namun DPW tidak mendukung Djarot-Sihar dan juga tidak mendukung Eramas," katanya.