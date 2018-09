Bangganya Animator Avengers Ini Disebut Presiden Jokowi Dalam Pidatonya

TRIBUN-MEDAN.com - Menjadi satu kebanggaan bagi seorang Rini Sugianto ketika Presiden Joko Widodo menyebutkan namanya dalam pidato sambutan acara Temu Nasional Kongres Wanita Indonesia ke-90 dan Sidang Umum International Council of Woman (ICW) ke-35 di Yogyakarta, Jumat (14/9/2018) lalu.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mendidik penerus bangsa. Karenanya, ia mengajak seluruh perempuan untuk menjadi ibu bangsa.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kiprah perempuan Indonesia tidak kalah dari negara lain. Dan menyebutkan nama Rini Sugianto sebagai satu contohnya.

Rasa haru dan bangga wanita itu dituliskannya pada akun Twitter @RiniSugiantoArt, Sabtu (15/9/2018).

Rini mengunggah penggalan video sambutan presiden Joko Widodo berdurasi 24 detik, ketika menyebutkan namanya.

“Ini senengnya ngelebihin pas pertama kali liat nama di film credit di bioskop hahaha. #sohappy,” tulisnya.

Rini juga berharap suatu saat bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“(emotikon terkejut) When your president mentioned your name in his speech. Terima kasih pak @jokowi. Satu kehormatan sekali, semoga suatu saat saya bisa bertemu langsung dengan bapak.”

Ia sangat senang karena presiden memberikan apresiasi kepada animator.

Siapa sebenarnya sosok Rini Sugianto ini?