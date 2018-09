Kalahkan Perseru Serui Jalan PSMS Medan Bangkit dari Bayang-bayang Degradasi

Laporan Wartawan Tribun Medan Ilham Fazrir Harahap

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PSMS Medan belum menyerah. Meski sinyal terdegradasi dari Liga 1 mulai kelihatan, tak membuat mereka putus asa.

Tim Ayam Kinantan masih memiliki peluang untuk keluar dari zona degradasi.

Caranya, mereka harus mampu meraih poin penuh dari markas Perseru Serui di Stadion Marora.

Jika mereka berhasil meraih poin penuh atau satu poin, peluang untuk bangkit terbuka lebar.

Sisa 13 laga wajib mereka manfaatkan dengan meraih poin pada setiap laga kandang maupun tandang.

Minggu (16/9/2018) sore nanti mereka akan bersua Perseru Serui di Stadion Marora, Serui, Papua dalam lanjutan Liga 1 peka ke-22. Bermain di markas Perseru tak menjadi hambatan bagi Peter Butler untuk membawa timnya meraih poin penuh.

"Kita tetap semangat, saya akan berikan motivasi buat pemain biar mereka tetap percaya diri. Saya selalu yakin tim ini bisa meraih poin dari Perseru," kata Pelatih PSMS, Peter Butler saat dihubungi, Sabtu (15/9/2018).

Bersua Perseru, Butler tak menapik timnya akan sulit meraih poin.

Apalagi tim asuhan I Pute Gede itu memiliki hasrat meraih poin di markasnya sendiri.

Termasuk untuk keluar dari zona degradasi.

Meski begitu, Butler mengaku sudah memilili strategi yang apik untuimk meredam pemain Perseru. Ia bertekad membawa timnya pulang dari Papua tak dengan tangan hampa.

"Kami akan sungguh-sungguh dalam laga besok. Semua pemain harus bantu dan kerja keras. Semua tim tentu pastu ingin mendapatkan poin termasuk kami yang datang ke sini. So give our best," ucap pelatih asal Inggris itu.

(lam/tribun-medan.com)