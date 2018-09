Kasus Bank Century Terbaru - Sinyal Setya Novanto Menguak Skandal dengan Bukti Kuat, Disambut KPK

TRIBUN-MEDAN.COM - Dalang skandal Kasus Century bakal terkuak. Seiring penanganan kasus, Setya Novanto siap buka-bukaan.

//

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto, yang hendak membantu membongkar kasus skandal Bank Century.

"KPK pasti mengapresiasi setiap informasi yang disampaikan pihak mana pun," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Pria yang hobi bermain alat musik saksofon itu, tidak terlalu memikirkan apakah informasi yang akan diberikan Setya Novanto lemah atau tidak.

Baca: Siap Bantu KPK Bongkar Kasus Bank Century, Setya Novanto: Saya Punya Data dan Fakta Akurat

"Informasi lemah pun atau small signal, kalau itu leading to open the cases more fluid, itu pasti memiliki nilai. Apalagi kalau info yang disebut sebagai informasi yang kuat," ujar Saut Situmorang.