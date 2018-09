Mahasiswa Monash University Laporkan Kampusnya ke Pengadilan karena Dosen Berikan Nilai Buruk

TRIBUN-MEDAN.com - Dunia perkuliahan memang memiliki lika-liku tersendiri. Mulai persaingan ketat antar mahasiswa, tugas menumpuk, hingga yang paling parah, ketidaksepahaman dengan dosen soal nilai.

Hal tersebut masih wajar, dan tentunya masih bisa terlewati. Tapi sepertinya, mahasiswa Monash University Australia ini berpikir lain.

Tidak terima dengan nilai yang diperolehnya, mahasiswa magister bidang jurnalisme ini nekat melaporkan pihak kampus kepada pihak yang berwajib.

Chinmay Naik, nama mahasiswa itu, merasa sudah berusaha dengan baik dalam mengerjakan tugasnya. Tapi setelah dua kali mengerjakan tugas, nilainya tak kunjung berubah.

Melansir Newshub, mahasiswa itu awalnya diminta untuk mengerjakan tugas megenai strereotip negatif seekor anjing.

Selesai mengerjakan, diapun mengumpulkan tugas tersebut. Tapi dia terheran dengan nilai yang diterimanya. Ia mendapatkan nilai 12 dari 100, sungguh jauh dari nilai ketentuan lulus. Karenanya, ia pun bersedia mengulangi tugas yang sama, dengan harapan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik.

Tapi sekali lagi, dia tidak menerima sedikitpun perubahan pada nilainya. Sekali lagi, ia gagal. Gagal sebanyak dua, Chinmay tidak terima lalu membawa sekolahnya kepada pengadilan. Menurutnya, penilaian ini diberikan oleh satu orang dosen pembimbing saja.

Ia menambahkan, kampusnya sangat kejam karena tidak menyertakan dosen pembimbing kedua. Menurut catatan yang ada, tugas itu memang kurang sempurna. Dituliskan, memiliki struktur narasi yang tidak baik, hanya terdiri dari satu angle, tidak ada keterangan dari ahli, serta alur yang tidak jelas.

Di samping segala macam kekurangan itu, Chinmay Naik percaya ia bisa mendapatkan paling tidak nilai kelulusan minimum pada tugasnya.

Kasus ini sudah dibawa ke kantor Perdana Mentri Australia, sedang Komisi HAM dan para advokat, semuanya menolak keinginan Chinmay Naik.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di World of Buzz dengan judul Monash Student Unhappy That He Failed Assignment, Brings Uni to Court