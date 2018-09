Professor di Amerika Sebut Main Roller Coaster Mampu Menghilangkan Batu Ginjal Secara Alami 

TRIBUN-MEDAN.com - Ini mungkin terdengar seperti sebuah cerita di novel fiksi, daripada hasil penelitian. Tapi siapa sangka, menaiki permainan roller coaster benar-benar mampu menghilangkan penyakit batu ginjal.

Sulit untuk dipercayai bukan? Tapi penemuan aneh ini datang dari sebuah grup peneliti asal US. Melansir metro.co.uk, penemuan tersebut menemukan bahwa, pasien yang sering mengalami guncangan saat menaiki wahana roller coaster, sebenarnnya mampu mencabut batu di ginjal mereka.

Kerja keras peneliti ini pun mendapatkan sebuah penghargaan dari Ig Nobel, sebuah parodi penghargaan Nobel yang diberikan kepada orang-orang dengan penelitian yang aneh menurut orang lain, tapi juga menyita pikiran. Kebanyakan topik merujuk pada poin yang serius dan sudah terbukti secara ilmiah. Serta diterbitkan dalam sebuah jurnal.

Penelitian ini sudah dimulai sejak beberapa tahun yang terinspirasi dari seorang pasien Prof David Wartinger di Michigan State University.

Si pasien baru saja berlibur ke Disney World Florida. Dan tiba-tiba, pasien itu melaporkan bahwa satu batu di ginjalnya tercabut setelah menaiki wahana roller coaster di Big Thunder Mountain.

Pasien yang tidak disebutkan namanya itu terheran, dan berpikir itu hanya kebetulan saja. Ia pun lanjut menaiki wahana tersebut.

Tapi setiap dia menaiki permainan roller coaster, batu lainnya pun ikut keluar. Si pasien cukup yakin dengan hal itu. Ia pun pergi berkonsultasi dengan pihak medis.

Prof Wartinger yang turut penasaran dengan kisah pasiennya, mengambil tindakan. Ia mencoba membuat sebuah batu ginjal palsu terbuat dari silikon di sistem filtrasi pasiennya itu. Ia pun meminta pasiennya untuk menaiki roller coaster untuk menguji teorinya.

Dan ia kemudian menemukan bahwa menaiki wahana ini lebih efekfif daripada cara lainnya. Tapi tentu tergantung seberapa banyak pasien mengguncangkan badan.

Ternyata, lebih baik untuk menguraikan sesuatu dengan hal mendasar daripada percobaan yang mungkin bisa merenggut nyawa orang. Bagaimana, apakah Anda percaya dengan penelitian ini? Tertarik untuk mencoba?

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di Metro dengan judul Riding on a roller coaster really can remove kidney stones