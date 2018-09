Dua Kurir Pembawa Narkoba Berhasil Lolos Meski Petugas Letuskan Senjata

MEDAN,TRIBUN-Komando Armada I Tim The First One Quick Respon I (F1QR I) Pangkalan Angkatan Laut Lhokseumawe menggagalkan pengiriman narkoba dari Penang, Malaysia.

Sayangnya, petugas kecolongan, lantaran dua kurirnya berhasil lolos.

Petugas hanya mengamankan dua tas berisikan 67 kilogram sabu dan satu unit speed boat dengan mesin tempel 200 PK merek Yamaha.

"Kedua kurirnya melompat ke darat, dan kabur ke dalam hutan.

Saat ini, tim intelijen masih melakukan pengejaran," kata Panglima Koarmada I, Laksmana Muda TNI Yudo Margono, Jumat (14/9).

Ia mengatakan, pengungkapan kasus penyelundupan sabu ini berawal dari informasi nelayan yang diterima pada Selasa (11/9) kemarin.

Dalam laporannya, nelayan melihat speed boat yang diduga membawa sabu berangkat ke Penang, Malaysia dan rencananya akan kembali menuju ke perairan Kuala Peunaga.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas Pos Angkatan Laut Seruwai kemudian melakukan pengintaian Kamis (13/9) sekitar pukul 06.15 WIB.

Memasuki pukul 06.45 WIB, speed boat yang dicurigai melintas di perairan Kuala Peunaga Lama pada kordinat 04 43 99 LU-098 24 83 BT.

Selanjutnya, dilakukan pengadangan dan penghentian.