Reino Barack Beberkan Alasan Putus dengan Luna Maya hingga Ungkap Karakternya

TRIBUN-MEDAN.COM - Reino Barack akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Luna Maya.

Selain membenarkan kalau keduanya sudah putus, Reino Barack juga menjelaskan soal alasannya.

Ia mengatakan, masih ada yang janggal dengan status perkawinan baginya.

"Saya juga kalau nggak salah pernah bilang, tujuan saya ini belum mau nikah," ujarnya dilansir dari tayangan selebrita di akun YouTube SelebMedia TV, Senin (17/9/2018).

Rupanya, dari hubungan yang terjalin selama 5 tahun itu, Luna Maya ingin berumah tangga, namun Reino Barack belum memiliki tujuan untuk menikah.

Luna Maya dan Reino Barack (Kolase Instagram)

"Gua mau kasih tau lo nih, tujuan gua bukan ke sana lho, (tapi) ke sana. Are u okay with this? Oke (katanya), ya udah," jelas Reino Barack.

Ia juga menegaskan kalau keputusannya untuk belum mau menikah bukan merupakan keputusan sendiri, tapi ada campur tangan Tuhan.

"Dan dibilang keputusan sendiri ya nggak juga. Ya memang dikasih perasaan sama Tuhan ya begitu," katanya.

Reino Barack juga menjelaskan sosok Luna Maya di matanya yang ceroboh dan tidak sabaran.

"Karakternya ya wanita yang strong woman, (tarik napas) tidak sabaran, bukan itu artinya jelek. Ringan tangan selalu menolong orang, tapi juga ceroboh, ini ngomong saya sejujurnya aja. Setelah kenal udah lama kan," bebernya.