Sandiaga Ajak Pendukung Berpelukan

MEDAN,TRIBUN-Bakal Calon Wakil Presiden RI, Sandiaga Salahuddin Uno atau yang akrab disapa Sandiaga Uno mengunjungi sejumlah lokasi di Kota Medan.

Salah satu agenda yang dilakukan Sandi yakni mengunjungi Pasar Lima Marelan.

Ketika bertemu dengan sejumlah masyarakat dan pendukung, penggagas OK Oce atau One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship ini mengajak lapisan masyarakat untuk saling berpelukan.

"Kampanye zaman now itu sejuk. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling sikut.

Kampanye zaman now harus saling berpelukan," katanya, Minggu (16/9).

Ketika berkunjung ke Pasar Lima Marelan, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu didampingi sejumlah kader Partai Gerindra,

diantaranya Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan, Surianto dan Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu.

Saat berkunjung ke Pasar Lima Marelan, Sandi langsung menuju ke lapak pedagang bumbu.

Ia menanyakan bagaimana harga kebutuhan pokok.

Sebab, menurut Sandi, akhir-akhir ini ekonomi Indonesia sedang bermasalah.