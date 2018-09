'Saya Dikecewakan Sangat': Luna Maya Reino Barack Putus Hubungan Cinta setelah 5 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA-Pengusaha Reino Barack membuat pengakuan yang mengejutkan terkait putus hubungan dengan Luna Maya.

Pria yang sudah menjalin hubungan cinta dengan Luna selama lima tahun itu merasa kecewa pada mantan kekasihnya tersebut.

"Saya sebetulnya dikecewakan sangat, sangat dikecewakan sama dia (Luna)," kata Reino seperti dikutip Kompas.com dari tayangan video berjudul "Eksklusif! Reino Barack Mengaku Sangat Kecewa dengan Luna Maya - Cumicam 16 September 2018" di kanal YouTube Cumicumi, Senin (17/9/2018).

"Saya enggak mau ngomong panjang apa kenapa gimana, tapi intinya saya kecewa," tambahnya.

Reino mengatakan, selama ini ia berpikir sudah menjadi pasangan dan teman yang baik bagi pemeran film Bernafas dalam Kubur itu. Secara mental atau secara psikologis, ia merasa sudah melakukan yang terbaik.

"Tapi mungkin belum. Karena setelah perjuangan dan durasi kami jalan sama-sama udah lima tahun, ternyata hasilnya saya kurang sreg sih," kata Reino.

Reino menyebut ada hal yang Luna lakukan yang menurut dia membuatnya kecewa. Namun, ia menolak mengungkapnya.

"Fatal, wah, sangat. Dan menurut saya, saya enggak pantes digituin. Menurut saya. Itu kan comment egosentrik, comment egois ya," ucap Reino dalam video berdurasi satu menit 45 detik itu.

Artis peran Luna Maya tiba-tiba menuliskan permintaan maaf kepada kekasihnya Reino Barack sambil menyinggung tentang hubungan mereka yang sudah berjalan lima tahun. Ucapan itu Luna tulis pada akun Instagram-nya, @lunamaya.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done (Lima tahun hubungan yang luar biasa dan terbaik, maaf untuk apa pun kesalahan yang pernah aku perbuat)," tulis Luna seperti dikutip Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

Perempuan kelahiran 26 Agustus 1983 ini memajang 10 foto kebersamaannya dengan Reino saat liburan ke luar negeri. Terlihat dari latar foto mereka.

Luna juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Reino kepadanya selama mereka berpacaran.

"And thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace (terima kasih untuk dukunganmu yang mengagumkan, selalu menjadi sebuah anugerah memilikimu di hidupku dan dengan tulus aku berharap kamu bahagia dan damai)," tulis Luna.

