Ayah Kaget Temukan Benda Aneh di Dalam Minuman Kotak Milik Anaknya

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini seorang ayah dikagetkan ketika menemukan benda aneh di minuman kotak milik putranya. Awalnya, ia mengira benda kehitaman yang kenyal itu merupakan jelly. Dan ternyata tidak.

Minuman kotak, entah itu susu, teh dan lainnya memang enak, sekaligus praktis. Kapan saja Anda butuh, minuman kemasan satu ini memang sangat mudah ditemukan. Setelah kejadian ini, Anda mungkin akan tidak akan pernah melihat minuman kotak sama seperti sebelumnya.

Peristiwa ini terjadi di Triang, Pahang. Melansir Sinchew, seorang bermarga Tan membuat pelaporan kepada reporter soal kejadian aneh yang menimpa putranya.

Tan mengatakan, siang hari ketika waktunya untuk makan siang, ia membelikan minuman kemasan untuk putranya. Ketika mengesap minuman itu, sang putra merasakan sesuatu yang lembut dan kenyal terhisap oleh sedotan.

Tan lansung membawa putranya pulang untuk mengecek minuman kotak itu di rumah.

“Secepatnya kami langsung pulang ke rumah. Dan saya memotong kotak dan melihat gumpalan berwarna kehitaman di dalamnya,” ucapnya.

“Benda itu benar-benar kecil, lembut saat dipegang. Tidak terlihat seperti kain, serangga ataupun kotoran manusia, tapi tetap saja menjijikan,” kata Tan.

Sejak kejadian itu, Tan pun memeriksakan kondisi kesehatan anaknya. Ia merasa khawatir kalau gumpalan kehitaman itu bisa saja beracun. Tapi untunglah, anak itu tidak merasakan sakit ataupun tanda-tanda sakit lainnya.

Tan kemudian mengungkapkan bahwa, tidak ada perubahan apa-apa dengan rasanya.

“Jika tidak ada gumpalan hitam itu, mungkin anakku akan menghabiskan seluruh isi minuman itu,” ucapnya.

Tan menambahkan, bahwa minuman itu juga belum kadaluarsa, dan masih layak untuk dikonsumsi jika dilihat dari tanggalnya, 26 Maret 2019. Hingga kini, Tan belum menyebutkan merek minuman itu.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di World of Buzz dengan judul M’sian Father Grossed Out After Finding Black Jelly-Like Lumps in Child’s Packet Drink