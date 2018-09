Jadwal Lengkap Liga Champions Pekan Pertama, Real Madrid Bersua AS Roma

Juara Liga Champions musim lalu, Real Madrid, akan menghadapi AS Roma pada Kamis (20/9/2018) pukul 02.00 WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Kompetisi sepakbola antar klub paling bergengsi di dunia, Liga Champions musim 2018-2019 mulai bergulir, Selasa (18/9/2018).

Liga Champions pekan pertama akan menghadirkan sebanyak 16 pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.

Sebanyak empat pertandingan menarik pada pekan pertama Liga Champions bisa disaksikan langsung di RCTI.

Di antaranya, Barcelona vs PSV Eindhoven, Liverpool vs Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam vs AEK Athens, dan Real Madrid vs AS Roma.

Untuk waktu pertandingan pada fase grup ini dibagi menjadi dua, pertama pada pukul 23.55 WIB dan yang kedua dimulai pada pukul 02.00 dini hari WIB.

Dilansir BolaSport.com, Liga Champions musim 2018-2019 akan dibuka dengan 2 pertandingan, yakni Barcelona vs PSV dan Inter Milan vs Tottenham Hotspur, pada pukul 23.55 WIB.

Sementara itu, pada Rabu dini hari WIB, ada pertandingan partai besar yang bakal mempertemukan Liverpool dengan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG) di Stadion Anfield, pada pukul 02.00 WIB.

Berikut adalah jadwal lengkap pekan pertama Liga Champions: