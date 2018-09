Bunga Citra Lestari Pamer Foto Mesra Bareng Suaminya, Ekspresi Pria di Sampingnya Bikin Ngakak

Bunga Citra Lestari memberikan sekotak kecil roti ulang tahun di hari spesial sang suami, Ashraf Sinclair.

TRIBUN-MEDAN.com - Suami Bunga Citra Lestari (BCL), Ashraf Sinclair berulang tahun ke-39 hari ini.

Untuk memberikan ucapan selamatnya, BCL memposting foto mereka berdua.

Perempuan yang akrab dipanggil Unge tersebut memberikan sekotak kecil roti ulang tahun.

Keduanya berfoto dengan berbagai gaya.

"Happy bday my partner in life.. i love u, always.. (emoji) #ashrafsinclair #ashbday #bungacitralestari #ash39bday" tulis Unge.

Di unggahan lain, pemeran Ainun dalam film Habibi ini juga memposting foto saat mereka berciuman.

Uniknya, dalam foto tersebut, ada kejadian lucu di baliknya.

Ialah sosok seorang pria yang ada di samping Unge dan Ashraf.

Dalam foto pertama, unge menuliskan "expectations", di mana ia ingin foto berdua dengan Ashraf.