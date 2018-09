Masih Ingat Biksu Tong dalam Serial Kera Sakti? Anaknya Kini Tumbuh Menjadi Wanita Cantik!

TRIBUN-MEDAN.com - Masih ingat dengan serial TV Kera Sakti?

Sudah 20 tahun acara "legendaris" itu berlalu dengan kisah yang sangat epic.

Serial ini dulu tayang pada tahun 1996 di stasiun televisi yang ada di Indonesia.

Kisah Tong Sam Chong yang dikawal Sun Go Kong, Cu Pat Kay serta Wu Jing ini pasti tak pernah terlupakan oleh generasi 90-an.

google - Tong Sam Chong

Bahkan beberapa ada yang masih ingat lagu opening serial TV tersebut.

Berbicara mengenai pemeran biksu Tong Sam Chong, aktor tampan yang lahir di tahun 1962 ini sering mendapatkan peran sebagai tokoh-tokoh legendaris.

Aktor tersebut bernama Kong Wah.

Puncak ketenarannya terjadi ketika dia mendapat peran utama sebagai kaisar Yongzheng di serial The King of Yesterday and Tomorrow di tahun 2003.

Namun mungkin bagi orang Indonesia sendiri akan lebih mudah ingat dengan karakternya saat berperan menjadi biksu Tong Sam Chong yang rendah hati dan tidak sombong.