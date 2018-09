ONE Championship Jalin Kemitraan Strategis dengan Telkomsel

Melalui kemitraan strategis ini, Telkomsel dan ONE Championship akan berkolaborasi dalam beberapa programĀ untuk menghadirkan pertunjukan seni bela diri otentik yang kepada jutaan penggemar olahraga ini di seluruh Asia, terutama di Indonesia yang hadir dalam aplikasi digital online streaming Telkomsel, yaitu MAXstream.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Platform media olahraga terbesar di Asia, ONE Championship ™ (ONE), mengumumkan kemitraan strategisnya dengan Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia dengan lebih dari 178 juta pelanggan.

Melalui kemitraan strategis tersebut, Telkomsel dan ONE Championship akan berkolaborasi dalam beberapa program yang bertujuan untuk menghadirkan pertunjukan seni bela diri otentik yang paling menarik dan unik kepada jutaan penggemar olahraga ini di seluruh Asia, terutama di Indonesia.

Chief Financial Officer ONE Championship, Teh Hua Fung mengatakan, ONE Championship sangat gembira untuk mengumumkan tentang kemitraan strategis ini dengan Telkomsel.

“Kemitraan ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan basis pengguna layanan ONE Championship dan Telkomsel untuk mempromosikan seni bela diri otentik di Asia, terutama di Indonesia dimana kami memiliki penggemar yang sangat antusias,” ujarnya, Rabu (19/9/2018).

Ia menjelaskan, teknologi terus memainkan peran utama dalam pertumbuhan dan pengembangan ONE Championship dan bela diri, dan sebagai sebuah perusahaan, selalu berusaha untuk memperluas platform lain untuk menghadirkan siaran langsung dan konten digital.

“Kemitraan dengan Telkomsel merupakan sebuah bentuk usaha untuk menghadirkan seni bela diri bagi empat miliar orang di Asia, terutama di Indonesia dimana kami telah menghadakan siaran langsung sejak awal promosi dilakukan,” jelasnya.

Direktur Marketing Telkomsel, Alistair Johnson mengatakan, Telkomsel sangat antusias untuk dapat berkolaborasi dengan ONE Championship, dan menghadirkan bela diri, sebagai konten hiburan digital baru bagi kepada pelanggan.

“Indonesia memiliki sejarah panjang seni bela diri dalam budayanya, seperti misalnya Pencak Silat,” terangnya.