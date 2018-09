Inilah Perusahaan Penghasil Devisa Terbesar di Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.com-Periode Januari– Agustus 2018, neraca perdagangan Sumatera Utara sebesar 1,510 miliar dolar AS yang diperoleh dari selisih antara ekspor 3,781 miliar dolar AS dengan impor 2,270 miliar dolar AS.

Perwakilan Bea dan Cukai Belawan Mahdi Jafar menyampaikan hal tersebut kepada peserta Rapat Koordinasi Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Balai Besar Karantina di Jalan Karya Jasa No 14 Johor Medan, Selasa (18/9/2018).

“Sungguh pencapaian yang membanggakan. Bea Cukai akan memberikan sertifikat penghargaan kepada pelaku usaha,” ujar Mahdi disambut tepuk tangan para peserta rapat.

Lebih lanjut, Mahdi juga memaparkan data eksportir dengan jumlah devisa terbesar periode Januari-Agustus 2018 yang dihasilkan 25 pelaku usaha.

Penghasil devisa terbesar di urutan pertama adalah PT Musim Mas dengan devisa 1,203 miliar dolar AS.

Pada urutan kedua ditempati oleh PT Smart Tbk dengan devisa sebesar 313 juta dolar AS.

Selanjutnya disusul oleh PT Sumatera Agro Makmur Indonesia yang menghasilkan devisa sebesar 282 juta dolar AS.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD GPEI Sumut Drs Hendrik Sitompul MM mengapresiasi pengusaha ekspor di Sumut yang berhasil menjaga nilai perdagangan Sumut surplus selama tahun 2018.

Dia berharap kinerja perdagangan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi melalui kerja sama dan dukungan para pemangku kepentingan.

“Ini merupakan prestasi luar biasa untuk Sumatera Utara. Semoga kita bisa mempertahankan prestasi ini bahkan bisa meningkatkan jadi lebih baik lagi,” puji Hendrik Sitompul.