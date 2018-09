Karyawan Dipecat Karena Tidak Balas Pesan Bosnya Usai Jam Kerja

My Asian Soulmate & ET Today

TRIBUN-MEDAN.com - Waktu bekerja tentu menyita banyak tenaga, juga pikiran. Maka hal normal jika pekerja beristirahat usai jam kerja.

Tapi tampaknya tidak berlaku bagi wanita satu ini. Hanya karena tidak memenuhi permintaan bos usai jam kerja, ia justru dipecat.

Bisa pulang tepat waktu, atau istilah anak zaman sekarang ‘Tenggo’ adalah impian semua pekerja. Karena dengan begitu, akan banyak waktu untuk beristirahat.

Panggilan mendadak dari bos usai jam kerja adalah hal yang paling tidak menyenangkan. Ingin rasanya mengabaikan panggilan itu. Tapi akan lebih baik Anda menjawab, jangan sampai Anda senasib dengan pekerja wanita satu ini.

Wanita bernama Wang ini bekerja di kantor sebuah perusahaan minuman asal Ningbo, Cina. Melansir TVBS, Want sudah selesai bekerja dan berencana untuk pulang.

Kejadian ini terjadi pada Juli lalu. Ia mungkin benar-benar lelah saat itu, dan langsung tertidur setelah sampai di rumahnya.

Pada pukul 10.23 malam waktu setempat, tiba-tiba ada pesan singkat yang masuk ke grup percakapan kantor mereka. Pesan itu berasal dari bos Wang.

Pada pesannya, bos itu meminta Wang untuk mengirimkan laporan pendapatan bulanan. Dan pada pesan itu dituliskan, kalau Wang tidak membalas dalam 10 menit, ia akan dipecat.

Wang yang sudah tertidur pulas sedikitpun tidak meresponi pesan itu. Dan tidak bercanda dengan kata-katanya,bos memecat Wang hari itu juga. Pemecatan itu dikabarkan melalui pesan singkat.

Ketika bangun di pagi hari, Wang sontak terkejut usai membaca pesan itu. Karena berpikir bosnya hanya bercanda, ia tetap pergi ke kantor seperti biasanya.

Tapi dia benar-benar terkejut ketika dia benar-benar dipecat dengan alasan tidak logis itu. Tidak hanya itu saja, pihak perusahaan juga menolak untuk memberikan pesangon kepada Wang.

Wang tentu sangat marah. Ia memutuskan untuk menyewa jasa pengacara. Mereka mengatakan bahwa perusahaan telah bertindak semena-mena dan tidak memenuhi peraturan hukum ketenagakerjaan di Cina.

Dan dengan semua pembelaaan yang dilakukan pihak Wang, wanita yang sedang hamil itu pun mendapatkan kompesasi senilai 18 ribu Yuan atau Rp 38 juta.

