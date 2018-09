Toyota All New Fortuner hingga BMW X1 Seharga Rp 50 Juta, Begini Cara Mendapatkannya

PT Astra International Tbk melalui anak perusahaannya, Astra Digital mengadakan flash sale penjualan mobil dengan harga Rp 50 juta.

TRIBUN-MEDAN.com - Marketplace seva.id memberikan penawaran spesial bagi para konsumen mobil dari PT Astra International.

Mobil tersebut bisa dibeli masyarakat melalui marketplace buatan Astra Digital bernama seva.id.

"Flash sale mobil ini sebenarnya ajang kedua dari kami bagi pelanggan seva.id setelah sebelumnya bersama Astra Financial mengadakan undian Rp 500 juta untuk 5 pemenang pada Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018," kata Chief of Astra Digital Djap Tet Fa melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (18/9/2018) malam.

Sementara itu flash sale kedua ini akan digelar sepanjang bulan September hingga Desember 2018 dengan tanggal dan waktu penyelenggaraan yang berbeda.

Sebelumnya, flash sale pertama telah digelar pada Senin (17/9/2018) kemarin dan konsumen asal Jakarta Selatan telah mendapatkan satu unit Toyota New Yaris seharga Rp 50 juta on the road.

Flash sale berikutnya dijadwalkan pada Senin (24/9/2018) mendatang pukul 21.00 WIB, dengan mobil yang ditawarkan Toyota New Fortuner seharga Rp 50 juta.

Sementara di pasaran, Toyota New Fortuner dijual seharga hampir Rp 500 juta.

Selain itu, ada juga jenis mobil dalam program tersebut di antaranya Toyota New Yaris, BMW X1, Toyota Innova, Daihatsu Terios, Daihatsu Xenia, dan Daihatsu Sigra.