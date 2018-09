Universitas Santo Thomas Undang Profesor dan Pebisnis Dunia Bahas Pertanian di Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Berkomitmen untuk memperluas jaringan dan komunitas peneliti, insinyur, dan profesional di bidang Pertanian, Universitas Katolik Santo Thomas Medan mengadakan International Conference on Agribussiness, Food and Agro-Technology (ICAFAT 2018) di Grandhika Hotel, Medan, Indonesia, 19 - 21 September 2018.

Ketua panitia sekaligus Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Unika, Rosa Tampubolon PhD mengatakan dalam konferensi kali ini memiliki tiga topik global multi disiplin yaitu agribisnis, teknologi pangan dan rekayasa pertanian.

"Kita ingin meningkatkan ilmu dan kualitas dengan menyelenggarakan event Internasional," terangnya.

Secara lebih detil, tujuan dari konferensi internasional adalah untuk memberikan kesempatan bagi para profesor, peneliti akademis dan siswa dari seluruh dunia untuk berkumpul dan belajar dari satu sama lain.

ICAFAT 2018 hadir guna mempercepat penemuan ilmiah dan tonggak utama dalam situasi saat ini, tantangan dan inovasi yang berkaitan dengan Ilmu Pertanian dan juga bidang yang relevan.

Konferensi internasional pertama yang diadakan ini akan dihadiri oleh dibuka oleh Rektor Unversitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Dr Frietz R Tambunan Pr.

BNN Tangkap Pemilik 31 Kilogram Sabusabu di Tanjungbalai

Dituding Sebarkan Islam Nusantara, Ketua GP Ansor Langkat: Kami Enggak Terima Salat pun Ditolak!

5 Fakta Finalis Indonesian Idol 2008 Dede Richo asal Medan Ditembak, Terlibat Kejahatan Bobol Mobil

Sementara itu para Keynote Speaker adalah President Director for South East Asia Island Countries and the Focal Point for Oil Palm Research at Cirad Prancis Prof Alain Rival, Faculty of Agriculture and Director of Innovation, Corporate Academic, and Business, Universitas Padjadjaran Indonesia Prof Dr Tualar Simarmata Ir M S, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Prof Dr Jansen Silalahi MApp Sc.

Pemkab Karo Dituding Warga Berastepu Ingkar Janji dan Telantarkan Pengungsi Sinabung

BNN Tangkap Sipir Lapas Lubukpakam, Diduga Terlibat Jaringan Narkoba

Polisi Tangkap Tahanan yang Kabur dari Sel saat Nongkrong di Cafe

"Kita juga mengadakan sesi diskusi paralel dengan para pembicara yang sudah kita undang dari Prancis," ungkap Rosa.

Senator Asal Sumut Pertanyakan Minimnya Keterwakilan Perempuan di KPU Sumut

Mereka adalah Dr Jean Marc Roda dan Dr Marcel Djama. Serta pembicara lainnya adalah Dr Nat Techn Andriati Ningrum STP M dari Universitas Gadjah Mada, Dr Ir Surya Abadi Sembiring MS, Rosa Tampubolon PhD dan Prof Dr Ir Posman Sibuea MS dari Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

"Harapannya kita semakin termotivasi, kita punya skill, dan medapatkan pengalaman dengan orang luar. Semoga acara ini memiliki dampak yang sangat besar," pungkasnya.

Aries Membuat Rencana dengan Sempurna, Cancer Pikir Dua Kali Sebelum Bertindak

Kondisi Bayi yang Mengalami Pembengkakan Semakin Baik, Luka Mulai Kempis dan Mengering

(cr17/tribun-medan.com)