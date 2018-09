Jalani Pemotretan, Penampilan Cantik Evelin Nada Anjani Bikin Pangling

Di foto terbarunya, Evelin tampil dengan rambut panjang berponi. Dengan penataan artistik sedemikian rupa, foto Evelin pun tampak memukau.

TRIBUN-MEDAN.com - Sejak perubahannya jadi feminim, Evelin Nada Anjani kerap jalani pemotretan dengan berbagai konsep.

Foto terbarunya yang sukses bikin pangling netter pun beredar di Instagram pada Kamis (20/9/2018).

Di foto terbarunya ini, Evelin tampil dengan rambut panjang berponi.

Dengan penataan artistik sedemikian rupa, foto Evelin pun tampak memukau.

Evelin Nada Anjani (Instagram/fdphotography90)

Believe that all women have their own Beauty! (emoji)

Ketika makeup, hairdo, stylist berbica melalui Lensa kamera!!

Fo princess @evelinnadaanjani (emoji) | Magic Hand by MUA @vuvamua | Hair stylist @irwanmakeuphairdo #styledbybellyiverzon @bellyiverzon #lensedbyfandyfd @fandy_the

@fdphotographybeauty @fdphotography90 #decoration @whitepearldecoration #assist @raff_flash_ #earrings @lacheriejewellery #nails @luxurynails.id | Dress @anqela.tee

#fdcelebritybeautyportrait #fdphotographystudio2018 #fdphotography

Evelin Nada Anjani (Instagram/fdphotography90)

Guess who is this???