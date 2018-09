Sosok Pramugari Cantik Boru Batak yang Digoda Hotman Paris di Pesawat Emirates Airlines

TRIBUN-MEDAN.com- Membicarakan sosok Hotman Paris memang tidak ada habisnya.

Pengacara kondang satu ini senang membagikan aktivitas sehari-hari di akun Instagram pribadinya @Hotmanparisofficiall.

Mulai dari konsultasi hukum di Warung Kopi Joni atau kedekatan bersama wanita-wanita cantik. Tapi kali ini sedikit berbeda.

Kali ini Hotman Paris Hutapea berpamitan kepada para penggemarnya, Rabu (19/9/2018).

Untuk sementara waktu dalam satu minggu ke depan, Hotman Paris Hutapea tidak akan berada di Indonesia.

Hotman Paris Hutapea diketahui terbang ke sejumlah negara yang berada di belahan Eropa Utara.

Negara yang menjadi tujuan Hotman Paris Hutapea adalah Finlandia dan Swedia.

Rupanya, Hotman Paris Hutapea memilih kedua negara tersebut untuk berlibur bersama sebuah bank BUMN di Indonesia.

Jeannyta Pasaribu yang ditemui Hotman Paris di Emirates Airlines (Facebook)

Oleh karena itu, pada sebuah video yang diunggahnya pada Rabu (19/9/2018) lalu, Hotman Paris menyampaikan perisahan kepada wanita cantik juga Kopi Joni.

“Halo cewe-cewe cantik, goodbye. I’m going to Finlandia dan Swedia. So, kopi joni selamat tinggal dulu,” ucapnya dalam video