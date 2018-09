Hadir Perkenalkan Film Terbaru, Jefri Nichol dan Amanda Rawles Sapa Penggemar di Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Aktor dan aktris Indonesia yang sedang naik daun yaitu Jefri Nichol dan Amanda Rawles kembali hadir menyapa para pencinta film dan juga penggemarnya di Kota Medan.

Hadir di Ringroad City Walks Medan hadir juga Naufal Samudra yang juga mengajak para pecinta film dan penggemarnya tersebut untuk baper bersama.

“Kali ini kami datang untuk mengajak masyarakat di Medan untuk nonton bareng film terbaru kami yaitu Something In Between,” ujar Amanda Rawles saat ditemui disela-sela acara meet and greet di Ringroad City Walks Medan.

Amanda bercerita kesulitan yang dialami saat harus memerankan karakter Maya dan harus kembali beradu akting dengan Jefri Nichol di film tersebut.

“Sebenarnya tidak terlalu banyak kesulitan apalagi saya harus memerankan karakter anak SMA yang memang sudah beberapa kali saya lakukan,” tuturnya.

Hanya saja, ia menjelaskan, kesulitannya adalah bermain lagi dengan Jefri Nichol, dimana harus bisa tampil berbeda agar orang-orang melihat berbeda di film tersebut.

“Dan itu merupakan tantangan terberat menurut saya dan Jefri karena harus benar-benar membuat penonton tidak bosan,” jelasnya.

Ia dan Jefri Nichol berusaha untuk mencari ide bagaimana agar benar-benar menghadirkan hal yang benar-benar berbeda.

Amanda Rawles dan Jefri Nichol kembali dipasangkan menjadi sepasang kekasih di film yang akan tayang serentak di bioskop pada tanggal 27 September mendatang tersebut.

Di Film Something In Between merupakan keempat kalinya Amanda Rawles dan Jefri Nichol bermain di dalam sebuah film yang diproduksi Screenplay Films and Legacy Pictures.

Di film yang disutradarai oleh Asep Kusdinar tersebut bercerita tentang percintaan remaja semasa bangku Sekolah Menengah (SMA) yaitu Jefri Nichol yang berperan sebagai Gema dengan karakter riang, supel dan kerap bertingkah konyol kepada teman-temannya.

Gema juga memendam sebuah rasa kepada Maya yang diperankan oleh Amanda Rawles dan demi mendapatkan cinta Maya, Gema rela melakukan beragam upaya untuk menarik perhatian dan akhirnya keduanya merasakan cinta tulus bukan sekadar cinta monyet.

Selain Jefri Nichol dan Amanda Rawles, di film Somethong In Between tersebut juga turut dibintangi oleh Naufal Samudra, Febby Rastanty, Denira Wiraguna, Junior Liem, Surya Saputra dan juga Slamet Rahardjo.

Penyanyi Rossa juga mengisi soundtrack di film tersebut dengan judul lagu Firefly yang membuat penonton akan semakin baper melihat kisah cinta dari Jefri Nichol dan Amanda Rawles tersebut.(pra/tribun-medan.com )