Mahasiswa Unimed Raih 7 Medali Ajang International Young Inventors Awards 2018 di Bali

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mahasiswa Universitas Negeri Medan kembali mengukir pestasi di Ajang Internasional yakni The 5th International Young Inventors Awards (IYIA) tahun 2018 di Inna Grand Bali Beach Sanur, Bali.

Mereka memperoleh 5 medali emas (gold medal), 1 medali perak (silver medal) dan 1 medali perunggu (bronze medal) serta Social Enterprise Award.

Kepala Humas UNIMED, M. Surip kepada Tribun Medan, mengatakan, Acara IYIA tersebut diselenggarakan oleh Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) pada 19-22 September 2018.

INNOPA didirikan pada tahun 2011. Asosiasi ini terdiri dari pemenang kompetisi penelitian atau inovasi nasional dan internasional. Kegiatan ini rutin setiap tahun dilakukan, yang bertujuan membantu dan menghubungkan inovator Indonesia untuk menunjukkan ide atau produk inovatif mereka ke tingkat Internasional.

Director of Training and Innovation Development INNOPA, Windani Tiarahmawati menuturkan Acara IYIA 2018 ini diikuti oleh 15 Negara, diantaranya Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Taiwan dan lain-lain.

"Pada acara ini dipamerkan 317 temuan yang terdiri dari 116 temuan/penelitian peserta internasional, dan 201 temuan/penelitian peserta nasional," ujarnya.

Pada event ini, Unimed ikut menjadi peserta dengan mengirimkan sebanyak 7 tim yang diberangkatkan oleh Unimed.

Adapun mereka yang berhasil mendapatkan medali pada ajang tersebut antara lain pertama : tim yang diisi Helen Valentin Sinaga, Gusrianta, Asima Debora Lumban Gaol, Junita Elviani Sitepu, Nurhijriyah Kam Siregar, Septi Lumongga Duma Rangkuti, Daulat Purba dengan judul riset "Gentle Mask Gel Steam Taro Mask" mendapat medali emas.

Kemudian tim Kedua yang diisi Wulandari, Fitri Chairani, Diana Lestari Hasibuan, Angga Hermawan, Ivo Herawaty, Dini Wahyuni dengan judul "Utilization Waste of Banana Stem as a Paper and Food Packaging" (meraih medali emas).