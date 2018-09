Aktor Tampan yang Mengaku di Balik Viralnya Sosok Lucinta Luna, Minta Maaf dan Janji Bertaubat

"Detox racun dari hidup gue. Bye B**** nyesel gue dulu salah satu otak dibalik viralnya most bad influence person for this generation. Weekend ini gue mau ke gereja minta pengampunan sama Tuhan yang sebesar-besarnya."

TRIBUN-MEDAN.com - Terkenalnya sosok Lucinta Luna rupanya tak lepas dari peran produser sekaligus aktor Gandhi Fernando yang sudah ikut-ikutan bermain settingan.

Hal itu diakui sendiri oleh cowok 28 tahun tersebut melalui sebuah postingan di akun Instagramnya, 24/9/2018.

Seperti tak ada angin atau hujan, tiba-tiba Gandhi mengaku pengen tobat karena pernah melakukan hal tak terpuji itu.

Kemudian Ia membuktikan dengan foto kalau sudah memblokir akun Instagram Lucinta Luna.

Gandhi mengaku itu dilakukan sebagai detox racun dari hidupnya yang pernah bermain settingan untuk viralnya Lucinta Luna.

Pada Instagram Story-nya pun Gandhi berencana bakal pergi ke gereja untuk minta ampun pada Tuhan.

"Detox racun dari hidup gue. Bye B**** nyesel gue dulu salah satu otak dibalik viralnya most bad influence person for this generation. Weekend ini gue mau ke gereja minta pengampunan sama Tuhan yang sebesar-besarnya." tulis Gandhi Fernando pada Instagram Story.

Tak cuma itu saja, aktor yang sudah banyak membintangi judul film itu juga minta maaf pada netizen agar tak lagi dikait-kaitkan dengan sosok Lucinta Luna.

"Maaf yah...sebenernya saya sudah tidak mau respond any kind of drama di Instagram. Tapi KHUSUS yang ini semua followers saa perlu tau.