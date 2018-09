Para Ahli di Jepang Bikin Program Fertilisasi Lewat Darah

TRIBUN-MEDAN.com - Dalam upaya memerangi infertilitas, para peneliti Jepang membuat sebuah kemajuan dengan menciptakan prekursor sel telur manusia dari sel darah wanita.

Para ilmuwan berpendapat ini adalah langkah penting dalam dunia sains, mereka menyebut temuan ini sebagai teknologi "game-changing" yang berpotensi mengubah reproduksi.

Sebuah studi lebih dari satu dekade lalu mengungkap bahwa kulit atau sel darah dapat diprogram ulang menjadi sel induk yang mampu berkembang menjadi semua jenis jaringan dalam tubuh. Temuan ini tak heran menjadi salah satu teori yang paling menggiurkan dalam penelitian biomedis.

Adalah Mitinori Saitou, peneliti sel induk dari Universitas Kyoto, Jepang, yang memimpin penelitian selama bertahun-tahun untuk menerapkan pendekatan itu pada sel telur dan sperma.

Dalam studi yang terbit di jurnal Science, Saitou dan timnya menciptakan sel induk dari sel darah manusia dan kemudian mengembangkannya menjadi sel reproduksi "primordial" pada tahap awal perkembangan telur.

Timnya mampu menjaga sel-sel tersebut hidup selama empat bulan dengan menginkubasinya dalam sebuah wadah dengan sel-sel ovarium tikus. Sel-sel kemudian berkembang menjadi oogonium, prekursor sel telur matang yang muncul selama trimester pertama kehamilan.

"Saya pikir ini adalah langkah penting dan merupakan beberapa langkah yang perlu diperlukan sebelum sel telur dan sperma yang terbuat dari sel induk akan dapat digunakan," ujar Henry Greely, direktur pusat hukum dan biosciences di Universitas Stanford, dan penulis The End of Sex dan Future of Human Reproduction, dilansir Science Alert, Jumat (21/9/2018).

Banyak ilmuwan berpendapat hal seperti ini adalah permasalahan waktu dimana para ilmuwan akan mampu menciptakan telur matang.

"Pencapaian yang sama dalam sel manusia hanya masalah waktu. Kami belum melakukan ini, tetapi ini tidak dapat diungkiri sebagai langkah maju yang spektakuler," kata Eli Adashi, dari Universitas Brown yang tidak terlibat dalam penelitian ini.

Kemungkinan besar metode ini akan memunculkan banyak pertanyaan terkait keamanan dasar dan perihal etika yang membingungkan.

Ahli biologi sel induk Harvard Medical School, Toshi Shioda berpendapat bahwa setelah tantangan teknis dapat diatasi, perhatian utama akan pada kemungkinan munculnya kanker atau penyakit lain yang dapat menyerang bayi yang dibuat dengan metode ini.

Saitou mengatakan target berikutnya adalah mengembangkan metode ini untuk mengembangkan oogonium kepada tahap yang lebih jauh. Salah satunya dengan mampu mengingkubasi sel telur dengan embrio sel ovarium dari manusia, bukan tikus. (*)