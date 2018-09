Wali Kota Medan Lepas Kirab Api Obor Asian Para Games 2018

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi melepas Kirab Api Obor Asian Para Games 2018 untuk diarak keliling Kota Medan dari halaman depan Balai Kota Medan, Minggu (23/9/2018). Pelepasan obor dilakukan setelah sehari menginap di Kantor Wali Kota Medan.

Ibukota Provinsi Sumatera Utara ini merupakan kota keenam di Indonesia yang menjadi salah satu persinggahan Kirab Api Obor Asian Para Games.

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi melepas Kirab Api Obor Asian Para Games 2018 untuk diarak keliling Kota Medan dari halaman depan Balai Kota Medan, Minggu (23/9/2018). (Tribun Medan/HO)

Sebelum dilakukan pelepasan, Sekjen The Official Account of Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committe (INAPGOC) dr Bayu Rahadian S PKj lebih dahulu menyerahkan obor kepada Wali Kota.

Setelah itu Wali Kota menyerahkan obor kepada Sekretaris Kementrian Olahraga (Sesmenpora) RI Gatot S Dewa Broto. Kemudian Sesmenpora menyerahkan obor kepada alet untuk selanjutnya diarak keliling Kota Medan.

Pelepasan Kirab Obor Asian Para Gamer turut dihadikri Kepala BPKP RI DR Ardan Adi Perdana, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat Bappenas DR Ir Subandi, Duta PBB untuk Disabilitas Sikdam Hasim Gayo, Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadillah, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andriyanto SH, Wakil Wali Kota It Akhyar Nasution, Danlanud Soewondi Kol PnbDirk Poltje Lengkey, Dandim 0201/BS Lekol Inf Yuda Rismansyah serta unsur Forkopimda Sumut dan Kota Medan lainnya.

Dihadapan seluruh yang hadir, Wali kota menyampaikan rasa terima kasihnya kepada INAPGOC karena telah mempercayakan Kota Medan sebagai salah satu persinggahan Kirab Api Obor Asian Para Games.

Kemudian memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyambut Api Obor INAPGOC dengan antusias dan semangat tinggi.

“Dengan nyala api obor ini, mari rasa antusias dan semangat ini harus terus kita dijaga demi suksesnya gelaran Asian Para Games 2018 di Tanah Air,” kata Wali Kota.

Selanjutnya Wali Kota dalam sambutan singkatnya mengatak, atlet penyandang difabilitas adalah contoh nyata bahwa kekurangan bukan suatu hal yang harus disesali.

Mereka selanjutnya menunjukkan bahwa kekurangan yang ada bisa ditutupi dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas sehingga segala kekurangan kekurangan dapat dijadikan kelebihan yang bisa dioptimalkan.