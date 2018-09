Dilarang Makan Durian, Wanita Ini Telepon Polisi dan Mengaku Diperkosa 

TRIBUN-MEDAN.com -Buah durian memang enak. Tak heran jika banyak orang yang mencari-cari keberadaan buah beraroma pekat satu ini. Dan sepertinya wanita ini benar-benar menyukai buah durian, bahkan mungkin lebih dari rasa cintanya pada sang kekasih.

Bagaimana tidak, ia bahkan rela bertengkar dengan sang kekasih hanya untuk memakan buah itu.

Wanita itu diketahui bermarga Zhang yang berasal dari Cina, dan pacarnya bernama Luo. Zhang terlihat tidak senang setelah pacar yang sudah lama dipacarinya itu tidak memperbolehkannya memakan buah kesukaannya itu dan berujung pada argumen.

Melansir ET Today, pasangan ini melakukan reservasi di sebuah hotel pada Selasa (11/9/2018) lalu.

Zhang tiba-tiba merasa sangat lapar. Mengingat ia membawa durian di dalam tasnya, dia pun mengeluarkan buah itu untuk disantap. Tapi sayangnya sang pacar tidak menyukainya.

Luo tidak ingin Zhang makan durian di dalam kamar, dan menyuruhnya pulang untuk memakan buah itu di rumahnya. Pria itu hanya bercanda, tapi sepertinya Zhang menanggapinya dengan serius.

Wanita itu benar-benar marah, bahkan sempat melemparkan buah durian kepada pacarnya yang sedang tertidur. Dan parahnya, wanita itu juga menendang pacarnya.

Edy Rahmayadi Buka-bukaan Kenapa Marah saat Wawancara Live di Kompas TV

Ulik Rahasia Ahok, Makin Kaya Meski di Penjara, Gak Disangka Harta Hotel & Aset Properti Lainnya

Hidup Susah setelah Keluar dari Penjara, Jupiter Akui Ia Pernah hanya Makan Nasi Pakai Penyedap Rasa

Merasa terkejut dengan reaksi sang kekasih, Luo pun mencoba untuk menenangkan wanitanya dengan sebuah tamparan kecil di pipinya. Tapi lagi-lagi, si wanita menanggapi semuanya dengan begitu serius.

Dengan segera ia mengambil telefon dan menelfon polisi dan mengatakan kalau dirinya sudah diperkosa.

Dapat Paket Misterius dari Guangzhou China, Ketua Bawaslu Sebut Motif Penipuan Ekonomi

Tunggu Pelanggan di Warung Kopi, Dua Juru Tulis Togel Diringkus Polres Tanah Karo

Mendapati sebuah laporan, polisi langsung mendatangi hotel tempat sepasang kekasih itu menginap. Tetapi mereka dikejutkan karena tidak ada tanda-tanda pemerkosaan yang didapati di tubuh wanita itu.

Kapolres Nias Selatan Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kapolsek Pulau-pulau Batu

Kombes Lilik Kecewa Bila Anggotanya Berhasil OTT Pejabat Pemerintahan yang Lakukan Pungli

Kondisi kamar hotel pun tidak menunjukkan adanya tanda-tanda dilakukannya tindakan kekerasan.

Melihat ada hal yang aneh, mereka pun mulai menginterogasi Zhang, sampai wanita itu akhirnya mengakui pelaporan palsu yang disampaikannya. Dan durianlah yang menjadi penyebab semua ini.

Berkat Layanan Google Street View Special Collect, Danau Toba Bisa Dinikmati Secara Virtual

Siap-siap Ada Kejutan untuk Cancer! Sagitarius Layak dapat Promosi Jabatan

Mendengar pengakuan wanita itu, polisi melanggar peraturan tentang ketenangan umum. Dia pun dijatuhi hukuman dengan penahanan administratif selama lima hari.

Pukuli Anggota TNI AU, Pemilik Toko PlayStation Tomb Raider Minta Maaf

Sutrisno Pangaribuan Sebut ada Gubernur Tukang Marah, Namun yang Disebut Otoriter tetap Jokowi

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di World off Buzz dengan judul BF Doesn’t Allow GF to Eat Durian in Room, GF Calls Police & Tells Them He Raped Her