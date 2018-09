Fantastis, Kirim 6 Karateka ke Piala Panglima TNI, FORKI Sumut Sukses Raih 4 Emas

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menghadapi gelaran Piala Panglima TNI 2018, Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sumut berhasil menorehkan 4 emas 1 perak dan 1 perunggu.

Namun yang mengejutkan dari raihan ini, karena Sumut hanya mengirimkan 6 atlet dan seluruhnya mampu meraih 6 medali pada kejuaraan yang berlangsung di GOR Ahmad Yani, Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap Jaktim, 21-23 September 2018 lalu.

Informasi yang dihimpun Tribun, keenam karateka tersebut diantaranya yang meraih emas Lala Tantri Sagala, Nicky Dwi Oktari, Rizki Lawyer, Mengatur Napitupulu dan M Arif Fadhillah.

Sedangkan peraih medali perak adalah Arif Fadhilla dan perunggu Kharen Ardianta Tarigan.

Pelatih Tim FORKI Sumut, Pulungan Sihombing mengatakan raihan ini di luar ekspetasi yang dicangkan di awal yaitu meraih 2 emas.

"Alhamdulillah ini melebihi target yang kita perkirakan. Karena sungguh luar biasa perjuangan mereka semua di atas matras. Ini semua karena kerja keras mereka," katanya kepada Tribun, Selasa (25/9/2018) di Kantor Dispora Sumut, Jl. Williem Iskandar, Medan.

Bahkan yang lebih mencengangkan dua karateka peraih emas yaitu Lala Tantri dan Rizki Lawyer berhasil menyabet piala Best Of the Best (BOB).

"Selain itu ada dua atlet kita yang bisa meraih Best Of the Best dengan mengalahkan para jawara lainnya," pungkasnya.

"Dibandingkan tahun lalu kita hanya meraih 2 emas dan bertengger di peringkat 11 tapi kali ini kita bisa lebih baik dan merangkak naik ke peringkat 4," katanya, Selasa (25/9/2018) di Kantor Dispora Sumut, Medan.

Masih 4 besar, Ia menyebutkan bahwa jumlah atlet Sumut yang berangkat sangat timpang jumlahnya dibandingkan perguruan lainnya.

"Itulah yang saya bangga dengan perjuangan anak-anak karena kita memang hanya 6 atlet. Kalau daerah lain ada yang sampai 30 ada 20 tapi ini terbukti jumlah tidak segalanya," jelasnya.

Lebih lanjut, Pulungan menambahkan kunci kesuksesan para atletnya dapat melebihi target yang dicanangkan adalah mental.

"Faktornnya itu penekanan tentang mental mereka bang, kalau teknik biasa biasa saja nya bang sama saja. Tapi memang Motivasi mereka yang terbukti," pungkasnya.

(cr10/tribunmedan.com)