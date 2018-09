Jadwal Siaran Langsung Liga Champions, Man United vs Valencia dan Tottenham vs Barcelona

Gelandang Manchester United, Paul Pogba (tengah), merayakan gol yang dicetak bersama Alexis Sanchez (kanan) dan Fred (kedua dari kiri) dalam laga Liga Inggris kontra Leicester City di Stadion Old Trafford, Manchester pada 10 Agustus 2018.

Jadwal siaran langsung Liga Champions 2018-2019 matchday 2 dijadwalkan akan mulai bergulir Selasa, 2 Oktober 2018 mendatang.

RCTI kembali menggelar siaran langsung match day 2 Liga Champions 2018-2019.

Ada sejumlah partai menarik yang mengisi jadwal Liga Champions matchday 2.

Pada Selasa, 02 Oktober 2018, ada pertandingan Juventus vs Young Boys dan Hoffenheim vs Man City.

Kemudian Rabu 3 Oktober 2018, ada banyak pertandingan menarik seperti Bayern Munchen vs Ajax, Manchester United vs Valencia dan juara bertahan Real Madrid yang melawat ke kandang CSKA Moskow.

Kemudian Kamis 4 Oktober 2018 ada pertandingan PSV Eindhoven vs Inter Milan, Tottenham vs Barcelona, Napoli vs Liverpool.

Pada matchday pertama fase grup Liga Champions 2018-2019 yang tuntas digelar hingga Rabu (19/9/2018) atau Kamis dini hari WIB, wakil Inggris mendapatkan hasil yang campur aduk.

Manchester United dan Liverpool FC melalui ujian pertama dengan kemenangan.

Man United memukul BSC Young Boys 3-0 pada Rabu (19/9/2018), sehari setelah Liverpool menang dramatis atas Paris Saint-Germain dengan skor 3-2.