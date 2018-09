Putranya Berulang Tahun ke-16, Iis Dahlia Berikan Hadiah Sebuah Mobil

Saat ditanya alasan Iis memberi kado mobil sementara putranya itu baru 16 tahun, ia mengatakan bahwa asisten Devano-lah yang nantinya mengendarai mobil sampai putranya itu genap 17 tahun.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi dangdut Iis Dahlia menghadiahkan sebuah mobil kepada putranya, Devano Danendra, yang berulang tahun pada Minggu (23/9/2018).

Iis mengungkapkan itu saat menghadiri peluncuran single terbaru Devano di Pisa Cafe Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2018).

"Jadi kalau kado sih, aku orangnya santai ya."

"Kalau misalnya mama papa enggak ngasih apa-apa, Devano juga enggak masalah," kata Devano awalnya ketika ditanya tentang kado ulang tahun di sela acara.

Iis kemudian menimpali bahwa ia sudah membelikan putranya itu sebuah kado berupa mobil.

"Udah dikasih, mobilnya enggak jalan ya."

"Dibeliin mobil, enggak jalan, karena beberapa hari enggak nyala he he he," ujar Iis.

"Gue beliin kado, eh kadonya pada belum datang."

"Alemong enggak tuh."