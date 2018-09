Raih Medali Emas Piala Panglima, Karateka Sumut Rizky Lawyer Napitupulu Bertekat Main di Olimpiade

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Karateka muda asal Sumut Rizky Lawyer Napitupulu berhasil menyumbang medali pada Kejuaraan Piala Panglima TNI 2018 di GOR Ahmad Yani, Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap Jaktim.

Atlet yang bermain di kelas kumite -55 kg berhasil menumbangkan Ilham dari Bandung. Dan juga berhasil mencatatkan namanya sebagai Best Of the Best (BOB) pada ajang ulang tahun TNI ini.

Karateka 16 tahun ini mengaku bangga perasaannya bangga dan senang bisa memenuhi target emas yang diberikan tim pelatih.

"Enggak bisa diungkapkan bagaimana perasaannya. Karena ini medali pertama di kejuaraan ini. Pastinya senang bisa persembahkan medali emas untuk Sumut. Ini sudah sesuai target saya," katanya kepada Tribun, Selasa (25/9/2018) di PPLP Sumut, Jl. Sekolah Pembangunan, Medan.

Baginya latihan penuh selama dua bulan akhirnya terbayar manis dengan Sumut menempatkan diri di posisi keempat nasional.

"Ajang Piala Panglima ini memang salah satu kejuaraan karate yang paling bergengsi jadi tentunya bangga dengan persiapan panjang bisa membantu Sumut di empat besar," tegasnya.

Rizky mengaku ingin terus menggali dirinya setelah sebelumnya meraih emas di Kejurnas PPLP untuk bisa bermain di tingkat internasional.

"Ini medali emas ketiga saya di tahun 2018 ini. Karena bagi saya terus memgasah diri dan tak puas diri adalah kuncinya. Saya bertekat di tahun-tahun depan bisa memperkuat Indonesia di Olimpiade, Asian Games dan juga PON," tutupnya.

Biofile

Nama: Rizky Lawyer Napitupulu

Ayah: Tua Thomson Napitupulu

Ibu: Romauli Siringo-ringo

Prestasi :

- Meraih Perunggu Kejurnas Mendagri Palu 2018

- Meraih emas kejurnas pplp aceh 2018

- Meraih emas Piala Panglima Jakarta 2018

(cr10/tribunmedan.com)