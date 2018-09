Zacky Zimah Dikaruniai Anak Pertama, Lihat Potret Menggemaskan Bayinya yang Baru Lahir

Terimakasih istriku @lisa.hamilton9 telah menjadi pahlawan besar dan berjuang penuh yg dgn izin dan restu ALLAH SWT telah menghadirkan kefi di keluarga kita...," tulis Zacky lewat akun @zaky_zimah.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari aktor Zacky Zimah.

Istrinya, Lisa Husein, melahirkan anak pertama buah cinta mereka.

Kabar bahagia ini awalnya diketahui dari foto yang dibagikan Lisa di akun Instagramnya, Minggu (23/9/2018).

Dalam foto yang diunggah di akun Instagramnya, tampak seorang bayi mungil berselimut warna putih.

Melengkapi unggahannya, Lisa menuliskan ucapan selamat datang kepada bayi tersebut.

"September 22 2018, Welcome to my life," tulis Lisa, lewat akun @lisa.hamilton9.

Senada dengan Lisa, Zacky juga mengunggah foto bayinya.

Ia pun menyertakan caption berupa ucapan terima kasih kepada sang istri.

"ibu adalah pahlawan besar..dgn perjuangannya dia melahirkan seorang anak yg menjadi keturunan dan buah hati keluarga..krn itu kita harus menjunjung tinggi ibu kita..krn beliau begitu mulia..