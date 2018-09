Beli Tiket Film di CGV Pakai TCASH Dapat Promo Buy One Get One

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sukses menghadirkan beragam layanan pembayaran ritel serta pembayaran taksi Blue Bird, TCASH kembali memperluas layanannya di area rekreasi dan hiburan, melalui kerja sama dengan CGV Cinemas Indonesia.

"Sejak Mei lalu, seluruh pelanggan TCASH dapat menggunakannya untuk membeli tiket film di CGV dan untuk pelanggan TCASH di Medan bisa membeli tiket film di CGV Focal Point," ujar General Manager Sales Telkomsel Regional Sumbagut, Agus Sumirat.

Ia menjelaskan, selain lebih aman, nyaman, dan cepat, TCASH pun memberikan tambahan keuntungan bagi pelanggan di Medan yang gemar menonton film di bioskop CGV.

"Khusus untuk pengguna TCASH bisa mendapatkan promo Buy One Get One Free, untuk pembelian tiket regular film apapun menggunakan metode TCASH Tap di seluruh CGV di Indonesia, hingga 30 September 2018," jelasnya.

Ia menuturkan, kehadiran TCASH sebagai salah satu alat transaksi non-tunai di jaringan bioskop CGV Cinemas Indonesia menegaskan komitmen untuk secara konsisten membangun ekosistem digital yang menyeluruh bagi masyarakat, guna menanamkan gaya hidup non-tunai.

"Melihat tingginya minat masyarakat di Medan untuk menonton film di bioskop, kami optimis program yang kami hadirkan ini dapat menambah kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan hiburan yang berkualitas," tuturnya.

Ia menerangkan, untuk membeli tiket bioskop secara non-tunai menggunakan TCASH, masyarakat di Medan cukup memanfaatkan fitur TCASH Tap, baik melalui stiker near-field communication (NFC) yang dilekatkan pada belakang ponsel.

"Pembelian tiket film tersebut juga bisa melalui fitur phone NFC yang tersedia pada beberapa tipe ponsel Android. Kemudian dapat melakukan Tap pada mesin EDC yang tersedia di konter pembelian tiket film di CGV," terangnya.

Ia mengungkapkan, selain pembayaran merchant, beragam layanan utama TCASH lainnya pun telah dimanfaatkan pelanggan di Medan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, dan internet.

"Kemudian juga bisa melakukan pembelian pulsa atau data, pengiriman dana, pembelanjaan online seperti voucher game, toko online, serta transportasi," ungkapnya.