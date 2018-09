Kondektur di Negara Ini Bergelantungan Seperti Spiderman di Dalam Bus

Screenshot from Daniel Mark Facebook page

TRIBUN-MEDAN.com - Kemampuan untuk bergelantungan di atap-atap bukan hanya berguna untuk para superhero di film aksi kesukaan kita saja. Tapi juga berguna bagi seorang kondektur bus.

Aksi bergelantungan sambil merayap sudah menjadi scene wajib yang dilakukan oleh toko pahlawan fiksi, Spiderman. Semuanya ia lakukan, untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari serangan musuh.

Itu bagi Spiderman, lain pula bagi pria satu ini. Aksi bergantung dan merayap dilakukannya sebagai bagian dari tugasnya sebagai seorang kondektur.

Pada hari Minggu (23/9/2018) lalu, seorang media producer David Mark Natividad memposting sebuah video di akun Facebook miliknya.

Dalam video tersebut terlihat seorang kondektur yang mengumpulkan uang sambil menggantungkan dirinya pada pegangan bus. Seperti scene dalam episode seri Mr. Bean, hanya terlihat lebih gila lagi. Apalagi ini terjadi di kehidupan nyata.

Melansir Coconuts Manila, Natividad mengatakan bahwa cuplikan video ini terjadi pada Jumat (21/9/2018) lalu, saat ia berencana pulang ke kota Quezon dari Makati.

Dia mengatakan bahwa saat itu memang jam-jam sibuk, di mana penumpang sedang sangat padat dan saling berhimpitan.

“Kondisi cuaca yang sedikit gerimis juga membuat penumpang ingin cepat-cepat pulang,” kata Natividad.

Dalam video itu dapat dilihat orang-orang memaksakan diri untuk masuk ke dalam bus. Dan kondisi itu membuat kondektur kesulitan untuk mengumpulkan ongkos, itulah sebabnya dia memilih bergelantungan dari atas kepala penumpang. Natividad yang melihat sontak terkejut dan langsung merekam aksi kondektur.

“Aku terkejut. Untuk pertama kalinya saya melihat hal seperti ini. Dia mengabaikan keselamatannya dan orang-orang bisa saja terluka saat kondektur melintasi atas kepala mereka,” sambungnya.

Kondektur melakukan aksi ini selama 15 menit dan penumpang seperti tidak peduli dengan aksi kondektur.

Video yang diposting Natividad menjadi viral di Filipina. Dan netizen yang melihat juga memberikan reaksi terkejut, serupa dengan Natividad. Setelah video itu viral, orang-orang berlomba untuk menaiki bus dan membuatnya penuh sesak, untuk melihat lagi aksi itu.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit coconuts dengan judul Conductor collects fares while hanging from ceiling of crowded Manila bus