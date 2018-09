Mikha Tambayong Unggah Foto Terbaru, Kecantikannya Dibilang Mirip Dian Sastro

Mikha Tambayong mengunggah foto terbarunya di Instagram, 25/9/2018. Foto yang menampilkan wajah Mikha secara close up itu, langsung dibanjiri pujian.

TRIBUN-MEDAN.com - Tak dipungkiri lagi kalau artis Mikha Tambayong memiliki kecantikan alami yang bikin para kaum hawa ngiri berat.

Dengan warna kulit coklat hangat yang dimilikinya, dara 24 tahun itu terlihat makin manis dan tidak membosankan.

Setiap kali artis yang melejit dengan membintangi sinetron Kepompong itu memamerkan wajah cantiknya.

Maka ada ratusan komentar pujian dari likes dari warganet yang terpukau dengan Mikha.

Seperti kali ini saat kekasih Daniel Wenas itu mengunggah foto terbarunya di Instagram, 25/9/2018.

Foto yang menampilkan wajah Mikha secara close up itu, langsung dibanjiri pujian.

Banyak yang bilang sekilas Mikha Tambayong mirip Dian Sastro.

"Mirip Dian Sastro" ujar salah satu akun "Asliii kirain diansatro" tambah yang lainnya, "Kirain Dian sastro" susul akun warganet.

Mikha Tambayong (Instagram/miktambayong)

Meski ada beberapa akun yang menilai Mikha mirip dengan artis lain yang tak kalah cantiknya.

Yang jelas dalam tampilan close up, Mikha terlihat cantik banget.

Kala itu Mikha mengenakan riasan hasil kreasi Ryan Ogilvy dengan nuansa warna coklat yang dominan.

"In the COOKIE of life Friends are CHOCOLATE chips. @miktambayong #RyanOgilvyMakeup #FLAWLESS" tulis Ryan.

Kalau menurut kalian mirip siapakah Mikha kalau dilihat dari dekat?

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Foto Close Up Mikha Tambayong Jadi Sorotan, Ia Disebut Mirip Dian Sastro, Setuju?