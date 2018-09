Polisi Tangkap 8 Pemuda yang Larang Pembangunan Mesin Parkir di Medan Night Market

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Petugas Reskrim Unit Pidum Polrestabes Medan kembali membekuk delapan orang yang diduga sebagai preman. Ke delapannya diamankan saat hendak menguasai lahan parkir di Medan Night Market.

Selain diduga mengutip uang parkir liar, ke delapan preman yang diamankan petugas juga melarang pembangunan mesin tiket parkir.

Informasi dihimpun delapan orang anggota OKP yang diamankan ini terdiri atas Ketua OKP berinisial DB, Kepala Lingkungan setempat berinisial AR, kemudian jukir berinisial H, BE, AA, IN, AN, dan BD.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira, menjelaskan para pelaku melakukan intimidasi terhadap pekerjaan pembuatan dispenser tiket dan palang parkir di Medan Night Market.

Diduga pelaku yang kesal lahannya mendapatkan pundi rupiah digantikan dengan mesin, lalu bertindak mengancam dan melarang pembangunan mesin tiket.

"Kita yang mendapatkan laporan lalu mengamankan delapan tersangka yang sedang berkumpul di lokasi melarang pekerja secure parking saat memasang mesin parkir, saat ini kita sedang melengkapi berkas perkara untuk dikirim ke jaksa," tandasnya, Rabu (26/9/2018).

Ke delapan yang diduga sebagai preman hingga kini masih menjalani proses di Mapolrestabes Medan.

(cr3/tribun-medan.com)