Bawa Benda Ini saat Melakukan Perjalanan dengan Pesawat Terbang, Selebgram Ini Panen Kritik

Lampu-lampu yang dibawa selebgram ini justru dikatakan netizen sebagai hal yang tak biasa sehingga tak ada yang memujinya.

TRIBUN-MEDAN.com - Selebgram asal Hong Kong mendapat kecaman karena membawa barang tak biasa ke penerbangan kelas bisnis.

Dalam postingan Instagram-nya, selebgram yang bernama Harimao Lee ini mengunggah dirinya sedang minum di pesawat Cathay Pacific tujuan Roma, Italia.

Ia terlihat mengenakan lampu-lampu kecil.

Warganet pun mempertanyakan pilihan 'lampu' dan aksesori selebgram tersebut.

Netter menyebut Harimao Lee duduk di kursi belakang.

Ia disponsori maskapai Cathay Pacific karena menuliskan #cathaycreators dalam captio-nya.

Lee pun tampaknya tidak keberatan dengan kritik itu.

Dia malah semakin banyak membagikan foto menggunakan lampu seperti peri pada 127 ribu pengikutnya di Instagram.

Termasuk saat ia berada di Manarola, Italia.

"It was the long dark night during the flight from HK to Rome. Stargazing is one thing to do in the cabin," tulisnya dalam akun Instagram-nya.

Namun, lampu-lampu yang dibawanya justru dikatakan netizen sebagai hal yang tak biasa sehingga tak ada yang memujinya.

(TribunTravel.com/Arif Setyabudi)

Artikel ini telah tayang di Tribuntravel.com dengan judul Selebgram Asal Hong Kong Dikecam karena Bawa Barang Tak Biasa di Penerbangan Bisnis