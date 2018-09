Guna Tingkatkan Skill, Perdatin Sumut Hadirkan Empat Pembicara Internasional di NSCEACC

Kegiatan Pre Symposium Workshop PERDATIN Sumut dalam gelaran event 1st North Sumatera Conference on Emergency, Anesthesia and Critical Care (NSCEACC) tahun 2018.

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (PERDATIN) Sumut menggelar 1st North Sumatera Conference on Emergency, Anesthesia and Critical Care (NSCEACC) tahun 2018.

Event tersebut berlangsung selama empat hari dari 27 hingga 30 September 2018 di Four Points Hotel by Sheraton Medan dan Rumah Sakit Universitas Sumstera Utara (USU) Medan.

Ketua Panitia 1st North Sumatera Conference on Emergency, Anesthesia and Critical Care 2018, dr Andrianmuri P Lubis, M Ked (An), Sp An, kepada wartawan menyampaikan bahwa Kegiatan ini terdiri atas dua hari workshop dan dua hari seminar, yang mendatangkan sebanyak 62 pemateri dan empat orang di antaranya berasal dari luar negeri.

"Event ini Juga akan dirangkaikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan bantuan hidup dasar yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2018 di Merdeka Walk Medan," ujarnya Kamis (27/9/2018).

Menurut dr Andrianmuri, direncanakan acara akan dibuka oleh Gubernur Sumut didampingi Rektor USU, Prof Dr Runtung Sitepu, SH, M Hum, Ketua PP Perdatin dan Ketua Perdatin Sumut, serta dihadiri oleh spesialis anestesi seluruh Indonesia dan dokter umum.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan lokal bernuansa internasional pertama yang digelar oleh Perdatin Sumut. Kami berharap forum kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk menambah ilmu pengetahuan dan skill dari tenaga kesehatan, yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan standar kesehatan, khususnya di Sumatera Utara,” kata dr Adrianmuri.

Adapun para pembicara internasional yang dihadirkan antara lain DR Jaichandran VV (Consultant Anasthesiologist Sankara Nethralaya Chennai India, Prof DR Dilip Shende (Department of Anaesthesia, Pain Medicine & Critical Care All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India).

Kemudian Prof DR Sheila Myatra (Department of Anesthesia & Critical Care Tata Memorial Hospital, Mumbai, India) dan Dr Tang Mee Yee (Senior Lecturer Anasthesiologist and Pain Specialist Faculty of Medicine and Health Sciences University Malaysia, Sarawak, Malaysia).

Untuk diketahui, Jadwal masing-masing kegiatan yang digelar yakni terdiri dari Pre Symposium Workshop yang berlangsung dari 27-28 September 2018, Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) digelar pada 27 September 2018, dan Essensial Pain Management pada tanggal 28 September 2018.

Kemudian kegiatan Scientific Symposium, Poster Presentation & Exhibition digelar dari tanggal 29-30 September 2018, Faculty Anesthesiology Alumni Meeting Medicine University Sumatera Utara di tanggal 29 September 2018 dan Community Service CPR For All di Merdeka Walk pada tanggal 30 September 2018.

(Cr11/Tribun-medan.com)