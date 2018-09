Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke 8 untuk Tribun Medan

Hari ini, Tribun Medan genap berusia delapan tahun (27 September 2010- 27 September 2018).

Pada usia se-windu ini, Tribun Medan mencatat beberapa prestasi, di antaranya meraih Gold Winner The Best of Sumatera Newspaper 2018 yang diselenggarakan SPS (Serikat perusahaan pers).

Bahkan di tahun ini, rekor baru juga tercipta, yakni melonjaknya visitor www.tribun-medan.com yang mencapai 30 juta per bulan.

Beragam ucapan hadir dari berbagai pihak, di antaranya dari Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan hingga beberapa tokoh lainnya.

Lihat video-videonya;