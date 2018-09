Real Madrid Babak Belur Dihantam Sevilla, Barcelona Dibekap Leganes

TRIBUN-MEDAN.com - Barcelona dan Real Madrid mencatatkan rekor tidak menyenangkan pada pekan ke-6 Liga Spanyol, Rabu (26/9/2018).

Kedua raksasa Liga Spanyol tersebut sama-sama menelan kekalahan dari lawan mereka pada pekan ke-6.

Dilansir BolaSport.com dari Four Four Two, ini merupakan kali pertama Barcelona dan Real Madrid sama-sama menelan kekalahan di hari yang sama sejak Januari 2015.

Tepatnya pada 4 Januari 2015, Barcelona dikalahkan Sociedad 0-1, sedangkan Real Madrid ditekuk Valencia 1-2.

Kali ini, Barcelona menelan kekalahan 1-2 dari Leganes, sementara Real Madrid takluk 0-3 dari Sevilla.

Ada satu rekor tak menyenangkan lagi yang harus mereka bagi dengan klub Liga Spanyol yang lain, Athletic Bilbao.

Pekan ini merupakan kali pertama Barcelona, Real Madrid, danAthletic Bilbao menelan kekalahan di hari yang sama sejak 2008.

Pekan ini merupakan kali pertama Barcelona, Real Madrid, danAthletic Bilbao menelan kekalahan di hari yang sama sejak 2008.

Real Real Gareth Bale (kiri) dan pemain lain Real Madrid menunjukkan ekspresi lesu seusai kebobolan gol ketiga Sevilla dalam laga Liga Spanyol di Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, 26 September 2018.

Bilbao harus menalan kekalahan 0-3 dari Villarreal.

Kekalahan tersebut memang tak mengubah susunan klasemen sementara.

Barcelona dan Real Madrid sama-sama superior dengan raihan 13 poin dari enam laga.

Menempati dua peringkat teratas, mereka sama-sama unggul dua poin atas Atletico Madrid yang menjadi pesaing terdekat.

Namun, Bilbao harus rela terdampar di posisi ke-13 klasemen sementara dengan koleksi enam poin dari lima laga. (*)

Artikel ini sudah terbit di Bolasport dengan judul Barcelona dan Real Madrid Kompak Panen Kekalahan pada Hari yang Sama