Ultah AccorHotels, Sekapur Sirih Menyambut GM Baru Grand Mercure Angkasa Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Septrina Ayu Simanjorang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perayaan 25 tahun AccorHotels berlangsung meriah. Meskipun memasukkan konsep tradisional dengan beberapa tarian adat, perayaan tersebut jauh dari kata kaku.

Sebanyak enam orang penari dari SMK Negeri 11 Kota Medan mempersembahkan tarian Melayu dan Batak. Untuk tarian Melayu, mereka membawakan tarian Sekapur Sirih sebagai bentuk penyambutan General Manager baru Grand Mercure Angkasa Medan, Hendra J. Ngantung.

Peringatan ulang tahun perak AccorHotels masuk ke Indonesia ini digelar di lantai 2 Hotel Grand Mercure Medan Angkasa Jalan Sutomo No.1, Perintis, Kota Medan, Selasa (25/9/2018)

AccorHotels merupakan grup terkemuka di dunia dalam hal wisata, gaya hidup dan inovator digital yang menawarkan pengalaman unik di lebih dari 4586 hotel di 100 negara.

Selama lebih dari dua dekade berkiprah di Indonesia, 119 hotel yang ada di negeri ini, sudah menjadi bagian dari Accor Hotels. Sedangkan Grand Mercure Medan Angkasa resmi menjadi bagian dari grup yang berpusat di Prancis itu sejak 2012.

"Untuk perayaan ulang tahun ini, sudah ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, atau road to big day kami hari ini lah. Mulai dari kegiatan lingkungan hingga sosial," tutur Marketing Communication, Yasmin.

Lebih lanjut dijelaskannya, kegiatan lingkungan yang dilaksanakan adalah Plogging yaitu kombinasi dari joging dengan mengambil sampah. Ada pula kegiatan sosial dengan mengundang anak-anak Yayasan Pembinaan Anak Cacat ( YPAC ) Medan.

"Kami menggelar acara bersama mereka, seperti melaksanakan kegiatan kelas memasak. Dimana mereka bisa menunjukkan kelebihan mereka sebagai anak-anak berkebutuhan khusus," kata Yasmin.

Yasmin menambahkan, dua dari anak yayasan tersebut diberikan kesempatkan bekerja di hotel ini. Ada pula kegiatan bersama komunitas seperti Raun-Raun Heritage dan menyambut Hajj Crew 2018.

Pada kesempatan itu pula, Director of Sales & Marketing Grand Mercure Medan Angkasa, Lara Maswita memperkenalkan tampilan baru hotel tersebut setelah dilaksanakan pembaharuan dilebih dari 50 persen bagian hotel.

"Salah satu yang baru ada Orchid Restaurant, kami mengambil konsep mix oriental dan Indonesian. Dan resto ini tahun lalu meraih gelar first runner up of greatest breakfast competition 2017 se-Asia Pasific," ungkap Lara Maswita.

Ia juga menambahkan, bagian lain dari hotel ini yang mendapatkan pembaharuan adalah grand ballroom yang sudah dilengkapi dengan kecangihan teknologi seperti videotron. Beberapa kamar di hotel ini pun sudah diperluas dengan tampilan baru yang semakin apik.

Acara ini kemudian ditutup dengan pengundian lucky draw dan penampilan tari sigale-gale khas Batak.

(cr18/tribun-medan.com)