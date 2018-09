Dapat Tiga Penghargaan dalam Acara Insert Award 2018, Penampilan Nia Ramadhani Jadi Perbincangan

Salah satu aktris yang memboyong banyak penghargaan yakni Nia Ramadhani. Istri dari Ardi Bakrie itu mendapatkan tiga penghargaan sekaligus.

TRIBUN-MEDAN.com - Program acara infotainment populer 'Insert' yang tayang di TransTV kini tengah merayakan ulang tahun ke-15.

Perayaan ulang tahun 'Insert' itu disiarkan langsung di TransTV pada Kamis (27/9/2018) pukul 19.00 WIB.

Acara tersebut dimeriahkan dengan penampilan sejumlah selebriti ternama, di antaranya Bunga Citra Lestari, Afgan, Wizzy, Rizky Febian, Ayu Ting Ting, Via Vallen, dan masih banyak lagi.

Baca: Gadis Remaja 15 Tahun Dirudapaksa, Sang Sahabat Ancam Sebarkan Foto Syur jika Menolak

Baca: UPDATE INFO CPNS 2018, Lakukan Pendaftaran di Jam-jam Berikut untuk Hindari Koneksi Sulit

Baca: Tonton Reaksi Spontan Presiden Korea Selatan kala Ajudan Jokowi akan Bayar Semua Belanjaan

Baca: Menilik Isi Apartemen Marion Jola selepas Jadi Artis Terkenal, Ada Benda yang Langsung Diumpetin

Baca: Cukup Gunakan Kapur Barus, Rambut Beruban Bisa dengan Mudah Diatasi, Begini Cara Membuat Ramuannya

Baca: Chicco Jerikho Beri Nama Surinala pada Anaknya, Ternyata Ini Makna Indah di Baliknya

Baca: Menilik Potret Masa Lalu Denira Wiraguna, Wanita yang Dikabarkan sedang Dekat dengan Kevin Sanjaya

Pada perayaan kali ini, TransTV kembali memberikan penghargaan kepada beberapa aktor dan aktris.

Salah satu aktris yang memboyong banyak penghargaan yakni Nia Ramadhani.

Istri dari Ardi Bakrie itu mendapatkan tiga penghargaan sekaligus.

Dalam ajang itu, ia dianugerahi penghargaan sebagai Mom and Kids Fashionable, Cantik and Fabulous Selebriti, dan Geng Selebriti Favorite.

"ThankYou Insert Award! For all 3 Awards i got last night! Mom and Kids Fashionable, Cantik and Fabulous Selebriti, and Genk Selebriti Favorite! #insertawards2018