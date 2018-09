Kini Sukses dan Terkenal, Ayu Dewi Bagikan Pengalaman Pahit saat Meniti Karir, Pernah Dikucilkan

Hal tak mengenakan yang dialami Ayu Dewi di masa lalu justru menjadi semangatnya untuk membuktikan bahwa penilaian orang lain salah.

TRIBUN-MEDAN.com - Seleb Ayu Dewi bagikan ceritanya sebelum jadi sosok yang sekarang.

Tak selalu hadapi perjalanan mulus, Ayu Dewi akui pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup.

Dirinya pun pernah dikucilkan dari pergaulan.

Ayu Dewi (Instagram/ mrsayudewi)

Beberapa suka bilang, “dia ko lucu si,kayanya idupnya enteng banget”, “ko dia bisa gitu si,gada beban banget ya?”

Oo belieeeve me, I've been crrrrushed soo many times (emoji).

Crushed bukan cuma urusan hati ya (emoji), tapi crushed & rejected dari pergaulan alias sosial lyfe.

Dimulai dari SD (emoji) cian ga sik.

Unik bingits kali ya dulu (emoji).

Ga cuma disitu, lanjooot sampe masa-masa kerja.