Laudya Cynthia Bella Mengaku Cemburu pada Suami, Sepatu yang Dipakai Engku Emran Bikin Salah Fokus

Laudya Cynthia Bella mengaku cemburu sang suami lebih suka memotret sepedanya dibandingkan dirinya.

TRIBUN-MEDAN.com - Setahun menikah, akhirnya Laudya Cynthia Bella merasa cemburu pada sang suami.

Hal tersebut diungkapkannya melalui akun Instagram miliknya, Sabtu (29/9/2018).

Kocaknya, Laudya Cynthia Bella bukan cemburu dengan seorang manusia.

Tapi Bella cemburu dengan sebuah sepeda.

Perempuan 30 tahun ini mengaku cemburu sang suami lebih suka memotret sepedanya dibandingkan sang istri.

"Someone is very excited for doing ironman in 2 months time.

Semoga “ironman” ini cepat seleseiii yaAllah.

Good luck for your training yaa nda #jealoussamasepeda #fokusbangetfotosepeda #istrimintadifotosupersusah," ungkap Bella.

