Menilik Potret Romantisnya Liburan Adipati Dolken dan Vanesha Prescilla di Sumba

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini baik Adipati Dolken dan Vanesha Prescilla mengunggah foto liburan bareng di Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Pasangan artis itu kompak mengunggah foto mesra lewat akun Instagram pribadinya.

Baik Adipati maupun Vanesha sama-sama mengunggah foto yang menampilkan siluet tubuh mereka.

Mereka terlihat asyik bercanda berdua.

Vanesha dan Adipati terlihat berhadapan.

Vanesha tampak tertawa sambil memegang dagu Adipati yang terlihat melempar senyum.

Itu mereka lakukan di pantai sebelum matahari terbenam.

Momen itu semakin romantis karena tapat di belakang mereka tampak foto matahari sesaat akan tengelam.

"the sunset was too beautiful." tulis vaneshaass pada keterangan foto yang diunggahnya.