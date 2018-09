Meski Lolos hingga Audisi Tahap Akhir, Ini Hal yang Bikin Cinta Laura Gagal Perankan Nagini

"Katanya, karena aku terlalu muda. I see why, karena waktu aku audisi aku umur 23, dan sekarang yang dapat peran Nagini itu umurnya 33, beda 10 tahun," ucap Cinta .

TRIBUN-MEDAN.com - Ternyata bukan hanya artis cantik Acha Septriasa saja yang sempat diundang untuk mengikuti untuk memerankan tokoh Nagini dalam film Fantastic Beasts and Where to Find Them 2.

Cinta Laura baru-baru ini menceritakan pengalamannya saat mengikuti audisi.

Bahkan Cinta mengatakan jika dirinya sudah mencapai tahap akhir, namun ternyata dirinya gagal karena suatu hal.

Dikutip dari Kompas.com, Cinta mengungkapkan alasan ia tidak terpilih.

"Katanya, karena aku terlalu muda. I see why, karena waktu aku audisi aku umur 23, dan sekarang yang dapat peran Nagini itu umurnya 33, beda 10 tahun," ucap Cinta ketika ditemui di Lamoda Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

Selain itu, aksen bahasa Inggris Cinta Laura dinilai kurang pas dengan kriteria untuk pemeran Nagini.

"Selain itu mereka ingin bahasa Inggrisnya ada aksen Inggrisnya sedikit. Jadi, kalau ngomong bahasa Inggris, aku kan seperti orang Amerika. Mereka pengin aksennya diubah sedikit, itu sedikit susah," ungkap perempuan berdarah Jerman-Indonesia ini.

Dikutip dari TribunJateng, Kemunculan sosok Nagini dalam trailer film Fantastic Beast 2 membuat banyak potterhead heboh.

Pasalnya sosok ular milik you-know-who alias Voldemort itu ternyata adalah seorang perempuan cantik.