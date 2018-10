Bersyukur Memiliki Kekasih Seperti Erico, Marshanda Unggah Foto Mesra dengan Caption Romantis

Sempat malu-malu mengungkap jalinan asmaranya, Marshanda kini kerap mengunggah foto mesra dengan Erico.

TRIBUN-MEDAN.com - Marshanda terlihat begitu bahagia memiliki kekasih bernama Erico Mihardja .

Setidaknya hal itu terlihat dari postingannya baru-baru ini di Instagram.

Ibu dari Sienna Ameerah Kasyafani ini memang tengah menjalin kasih dengan seorang pengusaha bernama Erico sejak penghujung tahun 2017.

Pada Minggu pagi (30/9/2018) Marshanda di Instagram mengungkap rasa syukurnya memiliki kekasih yang pengertian seperti Erico.

Ia juga menyebut kekasihnya itu bisa menerima apa adanya dirinya dan membuat Marshanda menjadi seorang yang bebas mengekspresikan diri dan bahagia.

Berikut postingan Marshanda dengan berbahasa Inggris.

"Why would a relationship mean settling down? Be with someone who wont let life escape you.

Who will challenge you and drive you towards your dreams.