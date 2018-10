Rayakan Ulang ke-70, Permata GBKP Persembahan Pujian Menggunakan Alat Musik Tradisional

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Septrina Ayu Simanjorang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Ulang tahun Permata atau Pemuda Gereja Batak Kristen Protestan GBKP yang ke 70 dirayakan oleh Permata GBKP Pasar 4 Medan dengan acara Kebaktian Kebangkitan Iman di IFGF Pasar Baru, Padang Bulan, Medan, Sabtu (29/9/2018).

"Acara ini merupakan ulang tahun permata GBKP yang ke 70 tahun, kami Permata GBKP Pasar 4, turut pula menggelar acara ucapan syukur ulang tahun dengan perayaan Kebaktian Kebangkitan Iman," tutur Program Director acara tersebut Lidya Ametha Karina.

Sebelum acara Kebaktian Kebangkitan Iman, sudah ada beberapa acara yang digelar oleh permata atau pemuda gereja ini. Seperti workshop tentang kehidupan pemuda dan ibadah internal Permata GBKP Pasar 4.

Acara Kebaktian Kebangkitan Iman yang bertema More Than Enough itu dibuka dengan persembahan pujian dari Permata GBKP Pasar 4 yang menggunakan Alat Musik Keteng-keteng Karo.

"Meskipun ini acara kebaktian yang energik dan ngak umum di gereja aliran Calvinis seperti GBKP, tapi kami tetap ingin memberikan identitas diri kami, bahwa kami adalah gereja tradisi Karo, makanya kami bawa alat musik tradisional Karo, keteng-keteng," ungkap perempuan yang akrab disapa Lidya ini.

Lidya menuturkan ini merupakan acara Kebaktian Kebangkitan Iman pertama yang digelar. Mereka melaksanakan acara ini untuk membangkitkan Iman dan semangat pelayanan kaum muda GBKP.

"Sebagai anak muda kadang kita merasa kita tidak punya kemampuan dan talenta apapun untuk memuji Tuhan atau melayani. Namun bagaimanapun sebenarnya hidup kita lebih dari cukup diberikan Tuhan. Dan pelayanan adalah respon atas Kasih yang sudah diberikanNya. Makanya kami ingin mengajak anak muda untuk semakin rajin melayani Tuhan" kata Lidya.

Acara setelahnya berhasil membuat haru para pemuda dan orang tua yang hadir di gedung itu. Deo Ginting sebagai pembawa acara, mengingatkan para pemuda untuk menghargai dan mencintai orang tua mereka. Dan pemuda yang hadir bersama orang tuanya, diberi waktu untuk meminta maaf dan memeluk orang tuanya masing-masing.

Setelah itu diadakan berbagi firman Tuhan oleh Pendeta Dewi Ekawati Sembiring Gurukinayan yang datang dari Jakarta. Ia mengingatkan kaum muda untuk melayani dan melakukan yang terbaik selama hidup di dunia ini.

Acara tersebut diisi pula dengan penampilan Gabriel Stevent Damanik. Gabriel mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Permata GBKP Pasar 4 ini. Menurut Gabriel, anak muda seperti itu sudah punya tekad untuk melakukan acara untuk melayani Tuhan. Tak lupa Gabriel menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Permata GBKP ini.

"Selamat ulang tahun untuk permata. Tetap semangat dalam pelayanannya," seru Gabriel.

(cr18/tribun-medan.com)