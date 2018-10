Ardhina Batik Motif Medan Produksi Batik Tulis dan Cap

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Batik merupakan satu di antara warisan budaya Indonesia. Hari Batik Nasional diperingati tanggal 2 Oktober setiap tahunnya.

Hal ini tidak lepas dari ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non Benda oleh UNESCO (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009.

Setiap 2 Oktober, berbagai kalangan memperingati hari ini dengan cara menggunakan batik saat bekerja atau bersekolah.

Batik pun sudah dapat digolongkan di dalam industri fashion untuk semua kalangan, baik menengah ke bawah hingga kelas atas.

Mengingat hal ini, tidak sedikit pelaku usaha yang mulai merambah bisnis batik atau berpindah jalur ke industri mode ini.

Harga yang cukup beragam, segmen pasar yang luas dan persaingan yang cenderung sedikit menjadikan alasan mengapa pelaku usaha menekuni bisnis jual-menjual batik.

Salah satu gallery batik di Kota Medan adalah Ardhina Batik, dengan motif tenun songket dan ulos di Jalan Bersama GG Musyawarah.

Manager Ardhina Batik, Suriyani mengatakan Ardhina Batik memproduksi kain batik tulis dan cap khas Medan, Sumatera Utara.

"Ardhina Batik ini memproduksi batik, tempat ini juga menyediakan tempat belajar, apabila ingin belajar, kita bisa menanganinya. Kita memproduksi batik untuk pakaian seragam batik kantor dan sekolah," ujarnya, Selasa (2/10/2018).

Ia menambahkan pihaknya menyediakan bakal kain batik, baju wanita, baju pria, tas dengan kombinasi batik dan kulit.

"Untuk wilayah Kota Medan, rata-rata semua kantor, masyarakat sudah mulai menggunakan batik. Saat ini tren batik cukup pesat, pemakaian kain batik cukup meningkat," ungkapnya.